Sturm "fällte" Baum in Eichgraben

Zu einem Sturmschaden wurde die Feuerwehr Eichgraben am Montag am späten Nachmittag gerufen. In der Marksteinerstraße war ein Baum aufgrund des starken Sturmes entwurzelt und blockierte die Fahrbahn.

Die Kameraden rückten aus, schnitten den Baum in kleinere Stücke legten diese gesichert am Fahrbahnrand wieder ab.