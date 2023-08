Waldfest in Raipoltenbach war wieder gut besucht

Vollbild

Lena Sophie Pasteiner übt sich fleißig als Kellnerin. Franz Felbiger, Anneliese Hauptmann, Peter John, Josef Frank, Maria Köck, Gerti Fuchs und Margit Fuchs genießen die angehneme Stimmung nahe dem Waldrand Renate Spadinger, Martina Pasteiner, Elfi Göschelbauer, Gerlinde Hack, Roswitha Hollaus, Doris Pfeiffer, Sandra Schmatz, Monika Scholz, Irene Tanne, Alex Dastl, Barbara Doupovec, Josef Pfeiffer, Otto Gerger und Sandra Köcher waren in der Küche tatkräftig im Einsatz zum Wohle der Feuerwehr. Robert Göschlbauer, Gerhard Prochazka, Daniel Lux, Stephanie Hauer, Lukas Schweigl und Karl Hollaus sorgen in der Schank für einen reibungslosen Ablauf. Jürgen Wessely, Hans Schöndorfer, Anton Steiner, Johanna Son, Elisabeth Sokup, Cäsilia Kraft, Josefine Blümel, Christa Schöndorfer und Doris Wessely sitzen bei kühlen Getränken im Schatten Lukas Jantschgy, Brigitta Kraus, Katharina Jantschgi, Anna Jantschgi und Karin Kurzbauer kümmern sich in der Mehlspeisküche um den Verkauf von Kuchen und Kaffee. Auch die ganz jungen Kellnerinnen Anna, Laura, Johanna, Lena Sophie, Marie, Carina und Valentina hatten viel Spaß bei der Arbeit. Reinhard Hubauer, stößt mit Mario Matschnig und Birgit Trautendorfer auf das gelungene Fest mit einem Achterl an.

