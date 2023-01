Drei Einsätze innerhalb weniger Stunden galt es für die Kameraden der Feuerwehr zu meistern. Ein Unfall, ein Brandalarm und eine Fahrzeugbergung wurden alarmiert:

Fahrzeugbergung nach Unfall

Zwei Pkw kollidierten in einer Kurve auf der Kohlreithstraße. Die Fahrzeuge mussten von der Feuerwehr von der Fahrbahn entfernt und gesichert auf einem Parkplatz abgestellt werden. Auch Öl musste gebunden werden.

Brandalarm war Fehlalarm

Zu einem sogenannten B 3 – Brand in einem Wohnhaus in Maria Anzbach – wurden am Samstagvormittag die Feuerwehren Maria Anzbach, Unter-Oberndorf, Eichgraben, Altlengbach, Ollersbach, Neulengbach-Stadt und Johannesberg gerufen. Eine ältere Dame hatte nach ihren Angaben Rauch gesehen und die Einsatzkräfte gerufen. Beim Eintreffen konnte aber glücklicherweise kein Brand festgestellt und Entwarnung gegeben werden.

Auto rutschte in Verteilerkasten

Während des Brandeinsatzes wurden die Kameraden auch noch zu einer Fahrzeugbergung gerufen. In der Heitzingerstraße war ein Pkw von der Straße gerutscht und fuhr daraufhin gegen einen Verteilerkasten. Die Einsatzstelle wurde abgesichert und das Fahrzeug im Anschluss gesichert am Straßenrand abgestellt.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.