DORNBERG Eine einstimmige Wiederwahl des Kommandos gab es vergangene Woche in der Feuerwehr Dornberg-Geigelberg: Andreas Bruckmayer bleibt Kommandant, und in den nächsten fünf Jahren wird ihm weiterhin Stellvertreter Wilfried Nestler zur Seite stehen. Franz Rafeiner wurde zum Leiter des Verwaltungsdienstes ernannt.

Michael Nestler wird so wie in den vergangenen Jahren das Kommando unterstützen, und Markus Fellner wird die Ausbildung zum Verwalter absolvieren, um ebenfalls mithelfen zu können. „2020 haben wir völlig unerwartet einen Kameraden verloren, wir mussten zu 19 Einsätzen ausrücken, einem Brand und 18 technischen Einsätzen“, blickt Bruckmayer auf das vergangene Jahr zurück. Aufgrund der Corona-Pandemie fällt der Feuerwehrball heuer aus. „Aber wir hoffen, dass wir Mitte des Jahres wieder gemeinsam plaudern und feiern dürfen“, sagt der Kommandant, der sich vor allem bei seinen Kameraden für die Unterstützung und bei den Nachbarwehren für die gute Zusammenarbeit bedanken will.