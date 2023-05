In Maria Anzbach gab es Einblicke in die Caritas-Arbeit

In einer gemütlichen Kinoatmosphäre mit Popcorn und Getränken begrüßte die Pfarrcaritas-Leiterin Elisabeth Zidar die Referentin Christa Herzberger. Christa Herzberger zeigte in verschiedenen Kurzfilmen anschaulich und authentisch, wie die Unterstützung und Begleitung in den verschiedenen Caritaseinrichtungen geschieht.

Erfreulich, dass auch einige Jugendliche Interesse bei den Filmen zeigten. Anschließend gab es noch die Möglichkeit über die Themen der Filme Fragen zu stellen.

