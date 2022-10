Planung ist schwierig: Neulengbacher Budgetplanung in Gang

Die Budgetplanung für das Jahr 2023 ist im Gang. Einfach wird sie nicht.

Am 14. November wird das Budget aufliegen, kündigt Finanzstadtrat Florian Steinwendtner an. Bis dahin schaut man sich genau an, wo eingespart werden kann. „Wir sind mitten im Prozess. Man muss über alles sprechen.“ Die kommunale Daseinsvorsorge sei unter den jetzigen Voraussetzungen extrem schwer, so der Finanzstadtrat.

„Die laufenden Kosten laufen uns davon“

Der Kuchen für die Gemeinden wird immer kleiner, stellt Bürgermeister Jürgen Rummel fest: „Die laufenden Kosten laufen uns davon.“ Die Entwicklung könne man als Gemeinde nicht steuern, so Rummel. Nicht nur die höheren Energiepreise treffen die Stadtgemeinde. „Die Personalkosten steigen. Die Löhne steigen enorm und zurecht, aber das wirkt sich natürlich auch aus.“

Der ÖVP-Ortschef betont, dass er das Gespräch mit allen Fraktionen suche und sich um einen Konsens bemühe: „Alle sollen ihre Ideen einbringen, wo man sparen kann. Ich würde gern ein Budget beschließen, das für alle tragbar ist.“ Erste Gespräche im Finanzausschuss hat es bereits gegeben.

Größere Investitionen stehen auch 2023 an: Millionen-Projekte sind etwa die Steghofbrücke und der Kanalausbau in Untereichen, die bereits beschlossen wurden. Die Sanierung im Bereich Kirschnerwald ist noch nicht abgeschlossen, auch das ist noch ein großer Brocken. Wichtiges Thema bleibt die Kinderbetreuung. Für den Finanzstadtrat ist klar: „Kindergärten und Schule haben Priorität, sie stehen an vorderster Stelle.“

Schulden sind auch 2023 zu tilgen. Die steigenden Zinsen machen den ÖVP-Politikern allerdings weniger Kopfzerbrechen. Jürgen Rummel: „Ich bin froh, dass wir beim Großteil eine Fixverzinsung haben.“ Über die Verzinsung sei lange diskutiert worden, kaum jemand habe erwartet, dass der Leitzins anziehen würde. Die Entscheidung für fixe Zinsen sei die richtige gewesen, ist der Ortschef erleichtert: „Dadurch haben wir uns viel erspart.“

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.