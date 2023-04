Firlefanz in Anzbach sperrt zu: "Es war eine geile Zeit!“

Das Firle schließt nach 30 Jahren. Foto: Stoiser, Andrea Stoiser

Vor fast 30 Jahren – am 3. September 1993 eröffneten Manfred und Karin Rotheneder das Firlefanz in Unter-Oberndorf. Am 30. April schließt das „Firle“ seine Pforten, denn Manfred Rotheneder geht nun endgültig in die wohlverdiente Pension. Am Freitag, 28. April und Samstag, 29. April findet die Firlefanz Abschlussparty mit einem großen Flohmarkt statt. Am Sonntag, 30. April ab 13 Uhr gibt es noch ein Firle Frühschoppen“, dann ist das Firlefanz Geschichte. Der aus Lehenrotte stammende Manfred Rotheneder absolvierte die Koch- und Kellnerlehre im Hotel Burger in Wienerbruck und arbeitete danach elf Jahre lang im Hotel Wienerwald in Eichgraben, wo er auch seine Karin kennen lernte. Nach einer Saison in Oberlech reifte der Gedanke sich selbstständig machen zu wollen. Er wusste, dass das Firlefanz in Unter-Oberndorf geschlossen war. Sein Entschluss stand fest: „I mecht des Firlefanz, das hat mir immer schon getaugt. Da bist du rein gegangen und es war einfach nur Wow! Das war einzigartig.“ Kurz darauf pachtete er gemeinsam mit seiner Karin das Firle. Diesen Entschluss haben die beiden nie bereut. „Wir sind 30 Jahre auf der Welle geschwommen, es war ein Tanz auf dem Vulkan“, blickt Karin Rotheneder zufrieden zurück. „Es war eine geile Zeit“, ergänzt Manfred. Nach zwei Jahrespartys im Haus fand 1996 das erste Firledrom beim alten Feuerwehrhaus statt. Ebenso 1996 pachtete das Paar die ehemalige „Pepi Tant“ in Erlaa und betrieb nebenbei unter dem Namen „Hexenhaus“ das gut gehende Gasthaus. Als diese Doppelbelastung zu viel wurde, entschlossen sich die beiden nur noch das Firle weiter zu betreiben. „Es war zwar oft ein Kampf, wenn das Personal knapp war, aber wir haben immer Glück gehabt“, erzählen die beiden. Oft sind sie aber selbst in der Küche oder hinter der Bar gestanden. Die ersten 10 Jahre haben sie alles gemeinsam gemacht. Karin schloss neben der Arbeit im Lokal und den zwei Söhnen das Studium der Wirtschaftspädagogik ab und arbeitet seit 2004 hauptberuflich als Lehrerin. Im Firlefanz bleibt sie aber regelmäßige die Stütze um in stressigen Zeiten zu helfen und kümmert sich nebenbei auch noch um die administrativen Angelegenheiten. Neben dem köstlichen Essen, wie Sparerips oder die legendären Firlefanzbrote, schätzten die Stammgäste vor allem den einzigartigen Charakter des Lokals und die Cocktails. Das Gastro-Paar blickt auf viele Veranstaltungen und noch mehr tolle Begegnungen und Erlebnisse zurück. Es gab jede Menge Live-Musik-Abende, Wuzzel- und Dartturniere, Karaokeabende, Faschingspartys, Schitage, Radausflüge und vieles mehr. Die Stammgäste kamen und blieben. Mittlerweile zählt schon die nächste Generation zum Stammpublikum. „Jetzt kommen die Jugendlichen rein und richten schöne Grüße von den Eltern aus“, freut sich Manfred Rotheneder über das breite Altersspektrum, das im Firle immer aus und ein gegangen ist. Mit viel Wehmut, aber auch viel Freude sieht er dem neuen Lebensabschnitt entgegen. „Jetzt kann ich meinen Hobbys, wie Radfahren, Skifahren, Segeln u.s.w. nachgehen. Und wir planen in absehbarer Zeit viel zu reisen, wo wir auch Freunde, die wir in den letzten Jahrzehnten kennen gelernt haben, auf verschiedenen Kontinenten besuchen möchten“, verrät der Wirt. Das Firlefanz wird es künftig in dieser Form nicht mehr geben, aber es wird nach einer kurzen Renovierungsphase unter einem neuen Eigentümer wieder ein Lokal geben.

