„Der Anzbach ist tot, die Große Tulln konnte gerettet werden“

„Es wird eine Zeitlang dauern, bis sich die Bäche erholt haben“, sagt Bezirkshauptmann Josef Kronister nach der Gewässerverunreinigung durch Gülle. Wie berichtet sind am Montag von der Güllegrube eines Bauernhofes in Unter-Oberndorf rund 50.000 Liter Gülle ausgeronnen. Ein Teil davon ist in den Anzbach und in weiterer Folge bis in die Große Tulln geflossen. Zahlreiche Fische starben.

Möglicherweise ist Manipulation im Spiel. „Dass die Gülle einfach ausrinnt, ist ungewöhnlich“, sagt der Bezirkshauptmann. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Dort ist man sich sicher, dass die Gülle „nicht von selbst ausgeflossen ist“. Ob absichtlich oder nicht, sei bislang nicht bekannt.

Spülung mit Frischwasser rettete die Große Tulln

Der Gülleaustritt in Unter-Oberndorf hat jedenfalls auch die Stadtgemeinde Neulengbach beschäftigt. „Unsere Wassermeister waren die ganze Nacht im Einsatz. Wir haben unsere Hochbehälter fast in die Knie gezwungen, um soviel Wasser wie möglich in den Bach zu bekommen, um die Gülle zu verdünnen“, sagt Bürgermeister Jürgen Rummel. Das habe viel gebracht, ein größeres Fischsterben in der Großen Tulln habe so verhindert werden können. „Aber es war an der Kippe.“

Neu-Aufbau des Fischbestandes wird Jahre dauern

Im Dauereinsatz stand auch der Fischereiausübungsberechtigte Oswald Hicker. „Die letzten Tage waren die Hölle“, erzählt er im NÖN-Telefonat. Abgesehen von der Arbeit vor Ort, sei er laufend mit den Behörden in Kontakt gewesen, er habe viel telefoniert und Fragen beantwortet. „Der Anzbach ist tot, aber das Gute ist: Die Große Tulln konnte durch die massive Spülung mit Frischwasser gerettet werden. Wäre das nicht passiert, wäre auch die Große Tulln zu 100 Prozent gekippt“, ist sich der Neulengbacher sicher.

Kübelweise wurden die verendeten kleinen und großen Fische aus dem Anzbach gefischt. Foto: Oswald Hicker

Jetzt gehe es darum, zu erheben, wie der aktuelle Fischbestand aussieht und diesen auch wieder aufzubauen. „Das wird aber Jahre dauern“, weiß der Fischerei-Experte. Denn der Anzbach sei seit mittlerweile 30 Jahren fischereiliches Schongebiet und die Genetik der Wienerwald-Bachforelle extrem an ihren Lebensraum angepasst. Deshalb soll in weiterer Folge eine Strategie zur Nachzucht der Bachforellen erarbeitet werden. „Alles andere hat keinen Sinn“, weiß Hicker.

Bevor aber Fische wieder eingesetzt werden können, müsse ausreichend Nahrung für die Lebewesen vorhanden sein. Auch diese Organismen seien laut Hicker durch den Gülleeintritt vernichtet worden. „Ein Besatz ist daher erst in frühestens drei Jahren möglich“, so Hicker.