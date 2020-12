Die braune Farbe des Laabenbaches sorgte kürzlich im Laabental für Aufregung. Mittlerweile konnte die Ursache erhoben und der Verursacher ausgeforscht werden: Ein Landwirt hatte auf einer Wiese in Hanglage punktuell Gülle ausgebracht. Der Boden konnte diese nicht aufnehmen und die Flüssigkeit floss in einen Zufluss des Laabenbaches, in weiterer Folge auch in den Laabenbach und in die Große Tulln. Wie viele Liter im Gewässer gelandet sind, konnte man schwer abschätzen.

„Naturjuwel ist geschädigt“

Sorgen macht sich nun der Fischereiausübungsberechtigte Oswald Hicker um den Fischbestand, besonders um die Bachforelle, die sich dort angesiedelt hat. „Die Bachforelle hat sich gut an die Lebensbedingungen im Laabenbach angepasst. Ein Naturjuwel ist geschädigt“, ist Hicker entsetzt. Die Fische haben gerade Laichzeit. Sie legen den Laich in Gruben in einem Kiesbett, das von sauberem Wasser überströmt wird. Temperatur und Sauerstoffversorgung im Wasser sollen dafür optimal sein. Erst kürzlich hatte Hicker das Laichspiel der Bachforellen im Laabenbach beobachtet und ein Video davon gemacht.

Durch die Gülle starben nun Fische, die laichen hätten können, und auch Laiche. In den Zufluss des Laabenbaches, in den die Gülle geflossen war, ist der Fischbestand jedenfalls erloschen. Im Laabenbach sind laut Hicker nur geringe Schäden entstanden, da dort die Gülle bereits stark mit Wasser verdünnt war. Eine Expertise stehe aber noch aus. Hicker glaubt aber, dass „wir mit einem blauen Auge davongekommen sind“, und er appelliert, „sensibel mit der Natur umzugehen“.

„Der Laabenbach und seine Zuflüsse sind ein Naturschatz, der Urstamm der Wienerwald-Bachforelle, die sich über die Jahrtausende perfekt an die Bedingungen angepasst hat, lebt hier“, erklärt Hicker. Und wenn diese einmal weg ist, dann wird sie für immer weg sein. Die Bachforelle sei ohnehin in den letzten Jahren stark unter Druck geraten, da der Fischotter hier heimisch wurde.

Der Verursacher zeigte jedenfalls bei der Einvernahme durch die Polizei Einsicht, trotzdem wird er wegen fahrlässiger Umweltbeeinträchtigung bei der Staatsanwaltschaft und nach dem Wasserrechtsgesetz bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.