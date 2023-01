Wienerwald-Bäuerinnen beim Nachtslalom dabei

Genau in den Tagen ihres Aufenthaltes war der Nachtslalom der Skidamen in Flachau angesetzt, ganz klar, dass dieses Spektakel auch in den Plan der Bäuerinnen mit aufgenommen wurde.

„Wir sind direkt im Zielraum auf der Tribüne gestanden“, berichtet Gebietsbäuerin Roswitha Hollaus. Für die Niederösterreicherin Katharina Huber sowie für Kathi Liensberger wurden fest die Daumen gedrückt und es wurde ordentlich mitgefiebert. „Für fast alle von uns war das eine Premiere“, berichtet Hollaus.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.