Foodtruck versorgt Sportbegeisterte in Eichgraben

Im Frühjahr hat Vizebürgermeister Johannes Maschl die Pressbaumerin Daniela Mack anlässlich einer 100-Jahre-Veranstaltung im Fuhrwerkerhaus kennengelernt. Mack ist gelernte Köchin, war weltweit beruflich im Einsatz und betreibt jetzt ein Cateringunternehmen und einen Foodtruck namens „Rudi“.

„Als ich erlebt habe, wie Daniela bei einer Veranstaltungspause in wenigen Minuten über 60 Gäste verköstigt hat, dachte ich, dass sie die ideale Anbieterin für eine kleine, flexible Gastronomie am Sportplatz wäre“, erzählt Johannes Maschl. Die Gastronomin hat daraufhin gleich ihren Terminplan gecheckt und nun hat sie ihren Foodtruck bei Heimmatches der Kampfmannschaft am Eichgrabener Sportplatz beim Eingangsbereich im Einsatz.

Neben zahlreichen Getränken gibt es abwechselnd Schnitzelsemmeln, mexikanische Quesadillas, Hotdogs, Faschierte Laibchen, Pulled Pork Burger und vieles mehr. Auch der angebotene Kaffee und die selbstgebackenen Brownies haben schon viele Abnehmer gefunden. „Wir freuen uns sehr, dass Daniela Mack eine weitere gastronomische Bereicherung in Eichgraben darstellt“, so der Vizebürgermeister.