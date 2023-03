Neulengbacher startet eigenes Theaterprojekt

Der Neulengbacher Florian-Raphael Schwarz begann seine künstlerische Karriere bei den Bellarinas in Eichgraben. Seine Karriere verfolgte der ausgebildete Schauspieler mit großem Ehrgeiz und spielte auf vielen namhaften Bühnen in Europa und immer wieder gerne in Wien. Nachdem er im Jahr 2021 im Theater-Center-Forum für die Produktion „Der Flüchtling“ auf der Bühne stand, hat er jetzt mit drei SchauspielkollegInnen ein eigenes Projekt auf die Beine gestellt. Das Schauspiel „Spielwiese, Zwei im Quadrat“ feiert am 29. März um 19.30 Uhr Premiere im Ateliertheater in der Burggasse 71, 1070 Wien. Weitere Vorstellungen sind am 30. und 31. März jeweils um 19.30 Uhr. Das Stück handelt von einer Eine Ehekrise zwischen 3 Uhr nachmittags und 9 Uhr morgens: Ein Mann und eine Frau, deren Beziehungs- und Sexualleben schon bessere Zeiten erlebt hat und die nicht mehr viel füreinander empfinden, wollen ihrer Beziehung den rettenden Kick geben, indem sie sich ein neues Bett anschaffen, Zwei-mal-Zwei-Meter, eine Spielwiese der Lust und Objekt als Projektionsfläche der erotischen Sehnsüchte. Leider müssen beide am Abend, an dem sie das Bett einweihen wollen, die Wohnung wegen dringender Erledigungen verlassen. Also laden sie zwei Freunde ein, statt ihnen das Bett jungfräulich in Beschlag zu nehmen: einen Freund und eine Freundin, die einander nicht kennen und wovon sie sich erhoffen, dass der Anfangszauber auf ihr Möbelstück und ihre Liebe übergreifen wird.

Infos und Karten: https://www.ateliertheater.wien/events/spielwiese-zwei-im-quadrat-2/.



Regie: Nina C. Gabriel;

Bild, Film und Licht: Mag.Art. Ludwig Drahosch;

Schauspieler: Angi Dolna, Mark Rayal, Aurelia Lanker, Florian-Raphael Schwarz;

Musik: Walther Soyka und Karl Stirner

Technik: Marius Lackenbucher

@henschel SCHAUSPIEL Theaterverlag Berlin GmbH / Übersetzung: Klaus Laabs

