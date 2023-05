Florianifeier im Wienerwalddom Eichgraben gefeiert

Mit einer großen Delegation an Feuerwehr- sowie Jugendfeuerwehrmitgliedern zog die Freiwillige Feuerwehr Eichgraben nach der Flaggenparade vor dem Feuerwehrhaus zum Festgottesdienst in den Wienerwalddom Eichgraben ein. Pfarrer Wilhelm Schuh, sowie Kaplan Evaristus Ifeka und Diakon Florian Krenstetter gestalteten die Messe in feierlichem Rahmen und mit hoher Anerkennung der Feuerwehr sowie deren Dienst an der Gemeinschaft. Im Rahmen der Messe konnten drei neue Feuerwehrmitglieder angelobt, sowie der Feuerwehrjugend die durch den Wissenstest verdienten Abzeichen durch den Kommandanten Andreas Buchschachner übergeben werden. Zum Abschluss wurde Jasmin Svatek als neue Jugendbetreuerin in den Dienst gestellt und zur Frau Löschmeister befördert. Als Dankeschön für alle Anwesenden wurde nach dem Gottesdienst zur Agape vor dem Gemeindehaus geladen. Mit einem Mittagessen klang danach der Sonntag gemütlich aus. Festlich begleitet wurden die Florianis von der Musikkapelle Sankt Veit an der Triesting, wofür sich die Feuerwehr recht herzlich bedankte.

