Birgit Klement unterrichteter im Flüchtlingslager Traiskirchen seit sieben Jahren in der Brückenklasse, einer dislozierten Klasse der NMS Traiskirchen. Die Pädagogin aus Brand-Laaben erinnert sich noch gut an das Jahr 2015: „Wir haben damals 200 Kinder in der Schule gehabt. 4.500 Leute waren am Gelände. Sie haben überall geschlafen, am Anfang auch vor unserer Schultür oder draußen auf dem Asphalt.“

„Die Kinder sind sehr neugierig und wissbegierig"

Kinder verschiedenster Nationalitäten unterrichten Birgit Klement und ihre drei Kollegen. „Die Kinder sind sehr neugierig und wissbegierig. Manche sind einen Tag bei uns, manche zwei Jahre. Wir haben auch Kinder dabei, die noch nie in einer Schule waren, auch wenn sie schon größer sind. Mir macht die Arbeit großen Spaß. Das Schönste ist, wenn ich die Kinder lachen sehe.“ Im Unterricht wird viel mit Bildern und Liedern gearbeitet.

Um manche Flüchtlinge kümmert sich Birgit auch außerhalb des Schulalltags. So hat sie zum Beispiel schon zwei syrische Kinder betreut, zu sich nach Hause eingeladen, sie zum Schwimmkurs nach Altlengbach gebracht. Auch um drei Töchter einer syrischen Familie hat sie sich angenommen. Die Mutter und drei der sieben Kinder leiden an einer Blutkrankheit. „Sie benötigen zum Überleben monatlich Bluttransfusionen und Medikamente, die sie im Irak nur sehr schwer und manchmal gar nicht bekommen konnten“, berichtet die Pädagogin.

Deswegen habe sich die neunköpfige Familie schweren Herzens dazu entschlossen, ihr Haus zu verkaufen und ihre Heimat zu verlassen. Zu Fuß ging es über die Grenze in die Türkei, weiter nach Bulgarien, Serbien, Kroatien, Slowenien und schließlich nach Österreich.

Die Familie lebt mittlerweile in Wien. „Die drei großen Mädchen meldeten sich immer wieder bei mir und wollten den Kontakt unbedingt aufrecht erhalten“, schmunzelt Birgit Klement. Die Lehrerin hat die Mädchen schon mehrmals nach Brand-Laaben eingeladen. ,,Die drei Mädchen sind mir sehr ans Herz gewachsen und sie sind schon wie meine eigenen Kinder. Auch zu ihren Geschwistern und Eltern habe ich ein sehr herzliches Verhältnis. Trotz ihrer Krankheit sind die Mädchen immer fröhlich, lustig, humorvoll und optimistisch.“