An die 200 Asylwerber waren zu Spitzenzeiten in Neulengbach untergebracht. Jetzt leben knapp 50 Menschen aus Syrien und Afghanistan in der Stadt.

Die Kaserne wurde 2015 zu einer Flüchtlingsunterkunft umfunktioniert, in der etwa hundert Personen untergebracht wurden. Die Hilfsbereitschaft in der Stadt, aber auch in den anderen Gemeinden war groß. Hilfsgüter wurden organisiert, Spenden gesammelt, Deutschkurse abgehalten. Doch es gab auch Skepsis in der Bevölkerung. Und einen schweren Übergriff: Ein 18-Jähriger Asylwerber wurde wegen sexuellem Missbrauch zu zwei Jahren Haft verurteilt.

„Seit einem halben Jahr höre ich nichts mehr von den Flüchtlingen.“ Silvia Schweighofer

Wie stellt sich die Situation heute dar? Die Neulengbacher Stadträtin Maria Rigler sagt: „Die Flüchtlingskrise ist gar kein Thema mehr. Einige Familien sind geblieben und haben sich gut etabliert. Die Kinder gehen in den Kindergarten oder in die Schule. Es ist niemand auf uns zugekommen, dass er Unterstützung brauchen würde.“

Silvia Schweighofer, eine der vielen ehrenamtlichen Helferinnen, zieht mit gemischten Gefühlen Bilanz: „Die Flüchtlingsbetreuung war eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Aber rückblickend ist es nicht so gelaufen, wie wir es uns am Anfang vorgestellt haben.“ Die freiwilligen Helfer hatten die Vision, die Menschen zu integrieren, ihnen ein neues Leben zu ermöglichen. Aber nur die wenigsten seien geblieben: „Viele sind nach Wien gegangen. Viele wurden abgeschoben, das war frustrierend. Wir haben uns drei Jahre hineingetigert, um den Leuten zu helfen, und dann waren sie weg. Es ist ein negatives Gefühl, dass die Bürokratie so lang gedauert hat.“

Kontakt hat Silvia Schweighofer zu keinem einzigen der betreuten Flüchtlinge mehr: „Am Anfang haben sich ein paar Leute über das Handy gemeldet, aber seit einem halben Jahr höre ich nichts mehr. Ich weiß nicht, wie es den Menschen in Afghanistan oder im Iran geht.“

„Ich würde es wieder machen.“

Auch der Innermanzinger Christof Bösch hat geholfen: 21 Flüchtlinge hat er bei sich zu Hause in Innermanzing aufgenommen. Und Helga Buttinger wurde für ihr Engagement für Flüchtlinge sogar mit dem NÖN-Leopold auszeichnet. Im Gespräch mit der NÖN ziehen sie Bilanz und sagen unisono: „Ich würde es wieder machen.“

Das christliche Wort „Nächstenliebe“ dürfe kein Fremdwort bleiben. Das Leben sei durch die Menschen aus fernen Ländern bunter geworden. Doch manche Flüchtlingsschicksale seien an die Grenze des Ertragbaren gegangen. „Manchmal habe ich das Gefühl, manche Menschen ergötzen sich am Leid der Flüchtlinge“, zieht Christoph Bösch Bilanz.

Auch jetzt würden die Flüchtlinge noch ihre Hilfe brauchen. Helga Buttinger kümmert sich noch um Menschen, die bei ihr Deutsch lernten. „Der Großteil von ihnen ist im Arbeitsprozess. Einige warten noch immer auf einen hoffentlich positiven Bescheid.“

In Eichgraben gibt es nach wie vor eine Einrichtung zur Unterbringung und Betreuung von Personen, die Anspruch auf die Grundversorgung haben. Einige Flüchtlinge sind in Privatunterkünften untergebracht. Im Durchschnitt werden seit 2015 regelmäßig zwischen 30 und 40 Flüchtlinge betreut. „Die Gemeinde bietet die Möglichkeit zur Mitarbeit im Bauhof. Dieses Angebot wird von den Asylwerbern auch gerne angenommen“, berichtet Bürgermeister Georg Ockermüller.