250.000 Euro für Jugendprojekte in der Region Wienerwald

Jugendliche beim Abschlussworkshop in Neulengbach mit Bürgermeister Jürgen Rummel und Leader-Geschäftsführerin Christina Gassner. Foto: Leaderregion

Mehr Treffpunkte zum Chillen, bessere Möglichkeiten zum Sporteln, mehr Kreativ-Angebote - das wünschen sich viele Jugendliche in der Region. Die Leaderregion Elsbeere Wienerwald hat diese Wünsche in den vergangenen Monaten erhoben. Eine Jugendstudie wurde durchgeführt, bei der Online-Befragung haben wie berichtet über 1.500 junge Leute mitgemacht. Bei Workshops wurden die Anliegen der jungen Menschen in den 13 Gemeinden besprochen. Jetzt geht es um die Realisierung von Projekten.

250.000 Euro sind derzeit in der Leaderregion Elsbeere Wienerwald für Jugendprojekte reserviert. Ab sofort können Projekte eingereicht werden. „Die Förderung soll dazu beitragen, die Lebensqualität von Jugendlichen in der Region Elsbeere Wienerwald zu verbessern und ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu fördern“, heißt es seitens der Leader-Region. Vereine, Gemeinden, Unternehmen und Privatpersonen sollen bei der Umsetzung von Projekten für Jugendliche unterstützt werden. Der Förderaufruf läuft bis zum 8. September. „Projektstart ist ab Oktober möglich“, informiert Nicole Silhengst vom Projektmanagement der Leader-Region. Dort freut man sich jetzt auf viele kreative Projektideen.

Interessierte können ihre Projektideen per E-Mail an office@elsbeere-wienerwald.at übermitteln.