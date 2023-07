Eichgraben verbessert die Kleinstkinderbetreuung

Während viele Eltern es bevorzugen möglichst lange bei ihren Kleinsten zu Hause zu bleiben, gibt es immer mehr, die ihren Job so schnell wie möglich wieder aufnehmen wollen oder müssen. Wenn keine Großeltern zur Kinderbetreuung greifbar sind, war der schnelle Wiedereinstieg in den Beruf bisher schwierig oder zumindest kostenintensiv. Das soll sich nun ändern.

Im Rahmen des neuen Kinderbetreuungsgesetzes wird die Möglichkeit geschaffen, die Betreuung der Kleinstkinder (0-3 Jahre) schon ab September 2023 am Vormittag kostenfrei anzubieten. „Trotz monatlichem Zuschuss durch das Land NÖ geht sich das für die Betreuungseinrichtungen aber nicht ganz aus. Grund dafür ist, dass auch mehr Betreuungspersonen in der Gruppe sein müssen“, erklärt dazu Bürgermeister Georg Ockermüller. Die Marktgemeinde Eichgraben hat sich daher entschlossen, den Verein Aktive Kinderinsel zukünftig mit zusätzlichen 16.000 Euro pro Jahr zu unterstützen, um den Gratis-Vormittag auch in Eichgraben zu ermöglichen. Der einstimmige Beschluss dafür wurde in der Gemeinderatssitzung gefasst. „Ein wichtiger Schritt in der Betreuung unserer ganz Kleinen“, sagt der Bürgermeister.

Im Gegenzug wurde die Förderung für die Betreuungskosten von Kleinstkindern beendet. „Mit dem Wegfall der Kosten für die Vormittagsbetreuung ist der Zweck der Förderung nicht mehr gegeben und wird daher mit 1. September 23 eingestellt“, erklärt Ockermüller. Angepasst werden ab September die Kosten für die Nachmittagsbetreuung im Kinderarten und der Volksschule. „Als Gemeinde tragen wie einen hohen Kostenanteil für die Nachmittagsbetreuung in Schule und Kindergarten. Durch die hohe Lohnanpassung auch im Bereich der Bildungseinrichtungen ist es nun notwendig geworden, auch die Kosten für die Nachmittagsbetreuung entsprechend zu erhöhen“, so Bürgermeister Georg Ockermüller. Um Härtefälle zu vermeiden und Familien mit geringem Einkommen zu entlasten, soll aber bis zur nächsten Sitzung im September eine spezielle Förderung entwickelt werden.