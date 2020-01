Ein schwerer Forstunfall ereignete sich am Donnerstagvormittag in Dornberg am Rande zu Kronstein (Gemeinde Sieghartskirchen). „Ein Ehepaar war am Waldrand mit Baumfällarbeiten beschäftigt, als plötzlich ein großer Ast des Baumes während der Schlägerung abriss und den Mann mit voller Wucht traf“, berichtet die Feuerwehr Dornberg-Geigelberg, die gemeinsam mit Kameraden aus Kogl, Rappoltenkirchen und Sieghartskirchen und Ollern sowie Polizei und Rettungskräften zum Einsatzort gerufen wurden.

Der Mann wurde unter dem Ast eingeklemmt. Seine Frau setzte die Rettungskette in Gang, leistete erste Hilfe und versuchte ihren Mann zu befreien.

Die Einsatzkräfte brachten den schwer verletzten Mann schließlich zum Hubschrauber, mit dem er ins Krankenhaus geflogen wurde.