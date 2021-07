Brand-Laaben wird bis 2030 weiterhin Teil der Region Elsbeere-Wienerwald bleiben. Das hat der Gemeinderat am 22. Juni beschlossen. „Die Gemeinde Brand-Laaben schätzt die regionale Kooperation und den regen, kompetenten Austausch bei Projektentwicklungen“, betonte Bürgermeister Hermann Katzensteiner die Vorteile der Mitgliedschaft.

211.000 Euro für die Gemeindekasse

Die Bilanz der zu Ende gehenden Förderperiode kann sich sehen lassen: Brand-Laaben erhielt aus dem EU-Programm Leader 140.000 Euro an Fördergeldern und weitere 71.000 Euro aus der Klima- und Energiemodellregion (KEM).

Durch Leader-Gelder konnten der Ausbau eines Therapiepferdezentrums, die Beschilderung der Mountainbike-Routen oder das Angebot der Ferienbetreuung für Kinder und Jugendliche mit Sonderpädagogischem Bedarf unterstützt werden.

Aktuell partizipiert die Gemeinde gerade bei einem weiteren Projekt zum aktuellen Thema der Energiegemeinschaften. Am 2. Juli gibt es dazu einen Informationsstand, von 16 bis 19 Uhr, vor dem Gemeindeamt: Experten geben Einblick in aktuelle Möglichkeiten zur gemeinsamen Nutzung von Photovoltaik-Strom und laden alle Interessierten dazu ein. In diesem Projekt wird mit der Klima- und Energiemodellregion zusammengearbeitet, die auch in der Vergangenheit bereits einige erfolgreiche Projekte in Brand-Laaben begleiten durfte. Diese KEM-Projekte reichen von Heizungsumstellungen am Gemeindeamt oder bei der Volksschule bis hin zur Errichtung von zahlreichen Photovoltaikanlagen.

Nach sieben Jahren aktiver Regionsarbeit wird in den kommenden Monaten eine neue regionale Entwicklungsstrategie erstellt. Hintergrund ist die neue EU-Förderperiode, wofür sich die Leaderregion mit einer neuen regionalen Entwicklungsstrategie erneut bewerben muss. Ziel ist es auch für die Zukunft wieder EU-Fördergelder für die Region zu sichern.

„Um den positiven Weg weitergehen zu können, lade ich alle Interessierten ein, ihre Ideen für die Regionszukunft bis 2030 im Rahmen der Regionsstrategie einzubringen“, sagt Leader-Managerin Christina Gassner. Derzeit läuft eine große Online-Bevölkerungsbefragung, zu der Gassner um rege Beteiligung bittet. Nähere Informationen: www.elsbeere-wienerwald.at/strategie2030