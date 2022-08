Sommerfest der FF Neulengbach-Stadt war ein voller Erfolg

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Traditionell am ersten August-Wochenende ging das Sommerfest der FF endlich wieder über die Bühne. Für die Besucher gab es Spezialitäten vom Grill, knusprige Schnitzerl und köstliche Süßspeisen. Dazu gab es erlesene Tröpferl aus dem Keller. Es gab auch eine Feuerlöscher-Überprüfung und am Samstag wurde ein Kindernachmittag veranstaltet. Für die Jugend gab es eine Disco. Am Sonntag spielte der Musikverein Eichgraben-Maria Anzbach zum Frühschoppen auf. Bei einer Tombola gab es wertvolle Preise zu gewinnen. Der Ertrag des Festes wird für die Anschaffung eines Hilfeleistungsfahrzeuges verwendet.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.