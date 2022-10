Photovoltaik für Eichgrabener Schule

Nicht erst seit der Energiekrise errichtet die Marktgemeinde Eichgraben laufend Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden. Beauftragt oder bereits im Bau sind gerade Anlagen am Bauhof, am Fuhrwerkerhaus, im Wienerwaldbad und am Gemeindeamt.

„Nach Detailanalysen der restlichen Gemeindegebäude haben wir jetzt die Schule als nächstes Photovoltaikprojekt ins Auge gefasst“, erzählt Vizebürgermeister Johannes Maschl.

Bei einem Elternabend Anfang September haben Bürgermeister Georg Ockermüller und Johannes Maschl gemeinsam mit den Eltern die Räumlichkeiten der Nachmittagsbetreuung im obersten Geschoss begutachtet. Dabei sind ihnen die freien, für Photovoltaik nutzbaren Flächen förmlich ins Auge gestochen.

Gemeinderätin Stefanie Anderlik, Oberschulwart Michael Herzig und Johannes Maschl haben in der Folge einen Drohnenflug beaufsichtigt, um die Machbarkeit einer Photovoltaikinstallation im Schulareal im Detail prüfen zu können.

„Wir sind gespannt, wie viel Energieerzeugung das Schulgebäude ermöglichen wird, und ob genug Flächen umsetzbar sind, die eventuell auch ein Bürgerbeteiligungsmodell ermöglichen könnten. Die zusätzliche Strommenge aus Photovoltaikerzeugung würde uns beim geplanten, kommunalen Energiegemeinschaftsprojekt Fall gute und nachhaltige Dienste leisten“, zeigt sich Maschl positiv.

