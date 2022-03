Kunsthandwerksmarkt geht in Neulengbach in Szene

Werbung HEIMDALL Anzeige Ihr Profi für professionelle Sicherheitstechnik im Wienerwald

Am Samstag, 2. April und am Sonntag, 3. April, von jeweils von 10 bis 18 Uhr, geht der Frühlings-Kunsthandwerks- und Schmankerlmarkt im Lengenbacher Saal und im Stadtkeller über die Bühne. Dabei bieten 40 künstlerisch Tätige ein reiches Angebot an Gestricktem, Gehäkeltem, Genähtem, Getöpfertem, Geflochtenem sowie Kunstwerke aus Wachs, Holz, Wolle und Glas an. Auch verschiedene regionale Schmankerln werden angeboten.

Der Eintritt zum Markt ist frei. „Wir haben in die Planung viel Mühe investiert, und wir können auch dieses Mal ein sehr abwechslungsreiches Warenangebot und ausgewählte Kunstwerke anbieten“, sagt Julia Katharina Kogerer, die Töpfer-Künstlerin, die den Kunsthandwerksmarkt organisiert hat. Rechtzeitig zum kommenden Osterfest können die Besucher und Besucherinnen im reichen Sortiment nach Dekoartikeln und Geschenken Ausschau halten.

