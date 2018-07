In der Tullner Innenstadt sind alle Lokale seit 1. Mai rauchfrei. Auch die Neulengbacher Gastwirte sollen freiwillig umstellen, das wünscht sich die SP-Fraktion.

Der erste Vorstoß in diese Richtung führte aber zu keinem Ergebnis: Wie berichtet wollte die Neulengbacher SP für Gastwirte, die freiwillig ein Rauchverbot in ihren Lokalen umsetzen, eine Gemeindesubvention in Form eines teilweisen Erlasses der Kommunalsteuer. Mit Unterstützung von Grünen und Neos wurde darüber im März im Gemeinderat diskutiert. Nachdem es keine Einigung gab, wurde das Thema im Ausschuss Bildung und Gesundheit behandelt.

„Wir haben intensiv diskutiert und von der VP wurde die Bonuszahlung abgelehnt“, berichtet Ausschussvorsitzende Stadträtin Beate Raabe-Schasching gegenüber der NÖN.

Nach langer Diskussion hat man sich auf eine Werbekampagne unter dem Motto „Freiwillig rauchfrei“ verständigt. Diese wurde am Dienstag in der Gemeinderassitzung einstimmig beschlossen. „Wir hoffen, dass wir damit möglichst viele Wirte motivieren können, freiwillig auf rauchfrei umzustellen“, betonte Beate Raabe-Schasching im Gemeinderat. Die Neulengbacher Werbeagentur GRAFIXOUND wird mit der Ausarbeitung der Kampagne beauftragt. Kostenpunkt: 4.680 Euro.

Hoffen auf mehr rauchfreie Betriebe

Beate Raabe-Schasching: „Ich stehe voll und ganz zu der nun gewählten Vorgangsweise, auch wenn ich glaube, dass diese der Gemeinde mehr Geld kosten wird als die Bonuszahlung.“

Stadträtin Barbara Löffler von den Grünen ist grundsätzlich für Nichtraucher-Schutz, kam aber auch auf die Ausgaben zu sprechen: „Die Kampagne kostet relativ viel Geld, ich hoffe, dass das etwas bringt und wir dann einige rauchfreie Betriebe haben. Das Geld ist gut angelegt, wenn weniger geraucht wird und Leben damit gerettet wird.“

Gesundheitsstadträtin Beate Raabe-Schasching geht davon aus, dass die Kampagne einen Mehrwert hat, weil sie nicht nur von Wirten, sondern von der ganzen Bevölkerung wahrgenommen wird: „Ich hoffe, dass wir andere Orte wie Tulln einholen können und uns auch als rauchfreie Gemeinde in der Gastronomie präsentieren können.“