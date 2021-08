Auch die vierte und letzte Woche des Neulengbacher Ferienspieles war ein voller Erfolg. Gestartet wurde mit Aktivitäten beim Fest des ATSV Schönfeld am Sonntag der Vorwoche: Die Kinder konnten Ball spielen und sich über den ATSV informieren, aber auch die Feuerwehr Ollersbach war mit von der Partie. Es wurde das Feuerwehrauto inspiziert, die Ausrüstung anprobiert und zum Abschluss ging es hoch hinaus mit dem Kranwagen.

Basteln machte großen Spaß. Gemeinde Neulengbach

Am Montag wurde es wieder bunt beim Basteln bei Familie Wallisch. Zum letzten Mal schwangen die Kinder am Mittwoch die Tennisschläger beim UTC Ollersbach. Am Donnerstag konnten die Kids ihre Kreativität noch einmal beim Basteln bei Familie Wallisch ausleben. Zum Abschluss ließen es die Kinder beim Modern Dance Workshop der KiAK krachen, es wurde getanzt was das Zeug hält.

Die vier Ferienspielwochen sind wie im Flug vergangen. Es gab 31 Veranstaltungen, an denen etwa 450 Kinder teilgenommen haben.

Der Abschluss des Neulengbacher Ferienspiels findet an diesem Samstag statt (siehe Infobox).