Neulengbacher steht mit 79 noch auf der Bühne

Man kennt ihn von den Faschingssitzungen, von Theateraufführungen und von Konzerten des Gesangsvereins oder des Männerensembles Men: Werner Schönfelder. Er hat schon immer gern gesungen und gespielt. Mit 79 Jahren steht der Neulengbacher jetzt wieder auf der Bühne, und zwar im Musical „The Sound of Music“. Zu sehen ist das Stück drei Mal in der Theaterei St. Christophen, die Schönfelders Nichte Christa Berger betreibt.

Schon in der Hauptschule hat Werner Schönfelder beim Schultheater mitgespielt. Später hatte er kleine Rollen in der Fernsehserie „Julia“ und bei Medicopter. Mit Gerhard Pichowetz war er auf der Bühne 21 und im Gloria Theater. Jetzt spielt er mit im Stück rund um die Familie Trapp, die im Zweiten Weltkrieg vor den Nazis in die USA flüchtete.

Vor drei Jahren wurde das Stück in Gablitz einstudiert. Der Neulengbacher meldete sich damals zum Casting an und wurde prompt genommen. Nach den Aufführungen in Gablitz waren Gastspiele geplant, jetzt ist es soweit: Das Stück wird am kommenden Wochenende in St. Christophen präsentiert. „Dieses Mal werden die Aufführungen besonders toll“, ist Werner Schönfelder überzeugt, „denn es spielen und singen auch Schülerinnen und Schüler der Musicalakademie und sogar eine Absolventin mit“.

