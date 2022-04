Neue Corona-Regeln: Schüler ganz ohne Masken

Werbung

Die Maskenpflicht in den Schulen ist mit Montag gefallen. Auch für ungeimpfte Lehrpersonen gibt es keine Maskenpflicht mehr, sagte Bildungsminister Martin Polaschek bei einer Pressekonferenz.

„Ich sehe das durchaus positiv“, sagt Thomas Pölzl, Direktor der Mittelschulen Neulengbach und Pressbaum.

Vorsicht in der Woche vor dem Skikurs

Positiv sei auch, dass Schulleiter die Möglichkeit haben, die Maßnahmen zum Schutz vor Corona wieder zu verschärfen, wenn vermehrt Infektionsfälle auftreten. „Wir haben dann die Möglichkeit, die Maskenpflicht für einzelne Klassen wieder für eine gewisse Zeit zu verordnen.“

Thomas Pölzl: „Alle sind erleichtert.“ Foto: privat

In letzter Zeit seien weder in Neulengbach noch in Pressbaum Klassenschließungen notwendig gewesen, es habe nur vereinzelt Corona-Fälle gegeben, informiert der Schulleiter.

Maskenpflicht gab es zuletzt nur auf dem Gang oder in den Sanitärräumen, aber nicht in den Klassen. In der Woche vor dem Skikurs der Neulengbacher Schule gab es in den betroffenen Klassen sicherheitshalber Maskenpflicht im Unterricht, um die Abhaltung der Wintersportwoche nicht zu gefährden.

Aktuell werden einmal pro Woche PCR-Tests in der Mittelschule durchgeführt. Der Schulleiter betont, dass das Lehrerteam sehr darauf schaue, dass mit den Corona-Tests alles klappt: „Ich danke wirklich allen Lehrern, die die Tests durchgeführt und alles verwaltet haben.“ Auch das Reinigungspersonal in den Schulen sei gefordert gewesen aufgrund der zusätzlichen Desinfektions- und Hygienemaßnahmen.

Manche Eltern seien im Vorjahr sehr gegen das Testen und Tragen der Maske gewesen, berichtet Thomas Pölzl weiter: Jeweils acht Kinder wurden in Pressbaum und in Neulengbach vom Unterricht abgemeldet. Aktuell sind jeweils sechs Kinder im häuslichen Unterricht.

Über das gänzliche Aus für die Maskenpflicht im Schulbereich zeigt man sich auch in der Volksschule Neulengbach erfreut. Direktorin Marietta Leibetseder sagt auf Anfrage der NÖN: „Die Erleichterung ist relativ groß. Auch die Eltern dürften zufrieden sein, ich habe keinerlei Rückmeldungen bekommen.“

Manche Lehrerinnen und Lehrer seien aber noch vorsichtig und würden teilweise Maske tragen: „Das ist natürlich in Ordnung. Jeder kann das handhaben, wie er will“, so die Schulleiterin.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.