Maria Anzbach ist neue „Natur im Garten“-Gemeinde

Die „Natur im Garten“-Gemeinden zeigen, wie sich ansprechende Grünflächengestaltung mit Ökologie und Naturnähe verbinden lässt. Auch Maria Anzbach hat sich per Gemeinderatsbeschluss entschieden, „Natur im Garten“-Gemeinde zu werden. Die Gemeinde bestätigt dadurch, dass die öffentlichen Grünräume zukünftig entsprechend den „Natur im Garten“-Kriterien ohne chemisch-synthetische Dünge- und Pflanzenschutzmittel sowie ohne Torf gepflegt werden. Zudem legt die Maria Anzbach Wert auf die ökologische Gestaltung der gemeindeeigenen Grünflächen und die Förderung der Artenvielfalt. „Dank des Engagements der Gemeinden und Hobbygärtnerinnen und -gärtner ist Niederösterreich das ökologische Gartenland Nummer eins in Europa“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. „Mit Kompetenz, Einsatz und Herzblut wird die Lebensqualität in der Gemeinde für ihre Einwohnerinnen und Einwohner noch weiter gesteigert.“

Laufende Beratungen und Webinare von „Natur im Garten“-Expertinnen und -Experten unterstützen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gemeinden bei der täglichen Arbeit auf den Grünflächen.

Aktuell verzichten in Niederösterreich 482 Städte und Gemeinden bei der Pflege der öffentlichen Grünräume auf den Einsatz von chemisch-synthetischen Dünge- und Pflanzenschutzmittel sowie auf Torf.