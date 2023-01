Streik für Energie- und Mobilitätswende auch in Neulengbach

Über hundert Gemeinden in ganz Niederösterreich machten bei der Aktion "Dein Ort for Future" mit. Auch in Neulengbach wurde ein Zeichen gesetzt.

Die Forderungen zur Energie- und Mobilitätswende richten sich direkt an die niederösterreichische Landespolitik. Die Landtagswahl sei eine Klimawahl, wird bei der Klima-Bewegung Fridays for Future betont. Gefordert werden ein schneller Ausstieg aus Öl und Gas, ein schnellerer Ausbau von erneuerbaren Energie und eine klimafreundliche Mobilität.

Die Neulengbacherin Marlies Mühlbauer hält fest, dass die Emissionen in Niederösterreich seit 1990 nur um vier Prozent gesenkt worden seien, während in der EU eine Reduktion von einem Drittel erfolgt sei. Es reiche nicht, den eigenen Konsum einzuschränken, es müssten politische Hebel betätigt werden.

