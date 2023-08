Altlengbach: Neue Wohnhausanlage ist fertig, Frisiersalon eröffnet

Am Samstag eröffnete Lisa-Maria Bufler ihr Friseurstudio in der neuen Wohnhausanlage in Leitsberg: „ Es war schon lange mein Traum, ein eigenes Friseurgeschäft zu eröffnen. Dank der Unterstützung von Stefan und Michaela Baschny ist mir das jetzt gelungen“, bedankte sich Lisa-Maria Bufler für die Unterstützung. Der Friseursalon ist modernst ausgestattet und passt wunderbar in die Wohnanlage. Viele Gäste kamen zur Eröffnung des Salons. Dabei gab es auch gleich wertvolle Informationen zu den zu erwerbenden zehn Reihenhäusern.

Das Wohnungsangebot in der Gemeinde Altlengbach wird durch den Bau der Wohnanlage in Leitsberg noch erweitert. Die Eigentümer der Wohnanlage, Stefan und Michaela Baschny, haben vor drei Jahren diese Wohnanlage mit zehn Reihenhäusern mit Garten und Vorplatz sowie einem Geschäftslokal mit zwei Wohnungen geplant. Jetzt ist diese Wohnanlage fertiggestellt. Stefan Baschny freut sich: „Trotz Pandemie sind alle Bauarbeiten zügig vorangegangen. Auch die Gemeinde hat uns hervorragend unterstützt.“ Allen Anrainern stehen zusätzlich Grün- und Freiflächen sowie ein Kinderspielplatz zur Verfügung, damit soll auch das soziale Miteinander gefördert werden. Die Reihenhäuser können gekauft, aber auch gemietet werden.

Bei der Eröffnung dabei: Christof Schrahlechner, Roman und Sandra Lameraner, Hanna Rottensteiner und Alexander Bauschenwein mit Leonie. Foto: Ernst Klement

Durch die Lärchenholzfassade fügen sich die Reihenhäuser in Leitsberg ins Landschaftsbild ein. Foto: Ernst Klement