Region Neulengbach: Bäuerinnen haben Ideen für Kurssaison erarbeitet

Gebietsbäuerin Roswitha Hollaus lud die Ortsbäuerinnen zur Frühjahrsarbeitstagung ein. Dabei wurden Vorschläge für Kurse und Vorträge erarbeitet. Ortsbäuerinnen schlugen etwa eine Radtour vor, Kurse für das Kochen mit Wildkräutern, backen von Brauchtumgebäck oder einen Lehrgang, wie man seine Leber entgiften kann. Gebietsbäuerin Roswitha Hollaus hatte die Idee für einen Lehrgang in der Schwammerlsaison: „Erkennen von heimischen Pilzarten“. Ihre Stellvertreterin Birgit Schmatz präsentierte einen zweitägigen Ausflug zu Adventmärkten in Graz. Auch vegetarische Spezialitäten, Zubereiten von Köstlichkeiten in Bowls oder Pizzabacken standen auf der Wunschliste. Die Frühlingsfahrt in die Wachau findet am Samstag, 6. Mai, statt und die viertägige Exkursion führt heuer vom 4. bis 7. Juli nach Oberbayern und nach München, dafür seind ab sofort Anmeldungen bei den Ortsbäuerinnen erbeten. „Wir dürfen auf eine sehr erfolgreiche Kurssaison zurückblicken“, war die Gebietsbäuerin stolz. Bei der Wirbelsäulengymnastik nahmen 60 Personen teil, beim Tag der Bäuerin gab es 101 Teilnehmerinnen, bei der Adventfahrt nach St. Wolfgang nahmen 60 Personen teil und bei den Skitagen in Flachau gab es 16 teilnehmende Skibegeisterte. Auch die Korbflechtkurse, Türkränze- und Osterdeko-Kurse sowie der Cocktailkurs und die Yogalehrgänge waren bestens besucht.

