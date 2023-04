Ehrung bei den Freunden der Feuerwehr Eichgraben

Die Freunde der Feuerwehr Eichgraben luden am Samstag zum Frühlingskränzchen in die Alte Gärtnerei. Die zahlreichen Gäste wurden mit Bratwürstel, Mehlspeisen und Getränken verwöhnt. Für gute Stimmung sorgte Woiferls Tanzmusik. Höhepunkt der Veranstaltung war die Ehrung des ehemaligen Vorstandsmitglied Ernst Singer. Singer war seit der Gründung vor zehn Jahren im Vorstand und unterstützte auch tatkräftig die Veranstaltungen. Da er ehemalige SPÖ-Obmann noch heuer nach Kärnten übersiedelt, bedankten sich die Freunde der Feuerwehr Eichgraben für seine Leistungen. In geselliger Runde wurde bis in die Abendstunden gefeiert.

