90-Jähriger fuhr mit Auto in Reserlmarkt in Neulengbach .

In Neulengbach (Bezirk St. Pölten) ist ein 90-Jähriger am Dienstag zu Mittag mit seinem Auto in den stark besuchten Jahrmarkt gefahren. Verletzt wurde niemand, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen.