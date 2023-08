Raser auf der A 1: 174 statt 80 km/h im Baustellenbereich

Bedienstete der Polizeiinspektion Alland bemerkten auf der A 1 im Bereich Böheimkirchen einen Pkw mit deutschem Kennzeichen, der mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Wien unterwegs war. Anstatt der erlaubten 130 km/h fuhr der Lenker 183 km/h, wie eine erste Messung ergab.

Die Beamten im Zivilfahrzeug nahmen die Verfolgung des aggressiv fahrenden Lenkers auf, der mit starken Brems- und riskanten Überholmanöver im dichten Nachmittagsverkehr unterwegs war. Auch zu geringe Sicherheitsabstände wurden festgestellt. Eine weitere Geschwindigkeitsmessung ergab sogar 192 Stundenkilometer, berichtet die Landespolizeidirektion NÖ in einer Aussendung. In der Tempo-80-Zone im Bereich der Baustelle in St. Christophen fuhr der Lenker 174 km/h.

Anzeigenflut und Führerscheinentzug

Auf einer Raststation konnte der Lenker schließlich angehalten werden. Der 22-Jährige aus den Vereinigten Arabischen Emiraten musste seinen Führerschein abgeben, mehrere Organmandate wurden ausgestellt und eine Sicherheitsleistung eingehoben. Außerdem wird der junge Mann bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.