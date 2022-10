Neulengbacherin: „Freude, Menschen für die Kunst zu begeistern“

Seit einigen Jahren ist Helga Ecker vermehrt in Krems unterwegs: Sie führt unterschiedliche Menschengruppen durch das dortige Karikaturmuseum und durch die Landesgalerie NÖ, ein neu gebautes architektonisches Meisterwerk in der Wachaustadt. „Es macht mir immer wieder große Freude, Menschen für die Kunst als seelisch-geistiges Lebensmittel zu begeistern“, sagt die Neulengbacherin.

Besonders im Herbst seien sehr viele Gruppen zu den Museumsführungen angemeldet, sei es als Teil von Betriebsausflügen oder aus Senioren- oder aus Pensionistenvereinigungen im Zuge von Ausflügen, erklärt Ecker. Und da kann es schon sein, dass die Neulengbacherin gleich drei bis vier mal wöchentlich nach Krems pendelt, um die Führungen fachlich zu begleiten.

Gut gerüstet für die Fragen der Menschen

Jede Führung dauert etwa eine Stunde und dafür gilt es, sich gründlich darauf vorzubereiten. „Das Erlernen der neuen Ausstellungsprogramme wird durch Unterlagen vom Museum erleichtert. Ich erweitere das gerne durch eigene Recherchen, denn es ist wichtig, unterschiedliche Fragen der Menschen persönlich zu beantworten“, berichtet Helga Ecker.

Die Vorbereitungen für die Kunstvermittlungsprogramme verstehe sie als Gehirntraining, sagt die Neulengbacherin, „und ich finde meine Führungen jedes Mal aufs Neue spannend.“ Und auch mit Enkelkind und Familie sei das neue „Steckenpferd“ gut vereinbar, sagt sie zufrieden.

Die Neulengbacherin war als Lehrbeauftragte in der Erwachsenenbildung tätig und sie arbeitete schon immer gerne mit Menschen. Ihr Interesse für pädagogische und psychologische Zusammenhänge ist über die Jahre gewachsen. Im Jahr 2000 hat Ecker die Studienberechtigungsprüfung absolviert und an der Universität Wien Pädagogik und Psychologie studiert. Mit der Forschungsarbeit „Das Frauenbild als soziale Konstruktion“ hat sie das Studium im Jahr 2008 erfolgreich abgeschlossen.

Nach ihrer Pensionierung im Jahr 2013 lernte Helga Ecker bei einem Vortrag des Österreichischen Frauenrates die Leiterin der Kunstvermittlung der Kunstmeile Krems kennen. „Sie war sofort begeistert von mir, denn ich malte damals bereits über 30 Jahre lang selbst und war mit Kunstschaffenden im Austausch, besuchte regelmäßig Ausstellungen und Galerien. Genau jemand wie ich fehlte in ihrem Team“, erinnert sich Helga Ecker glücklich.

Um für Führungen durch die Ausstellungen der Kremser Museen auf alle Fälle fit zu ein, hat Helga Ecker aus eigenem Antrieb beim Museumsmanagement St. Pölten den Lehrgang Kulturvermittlung besucht und diesen mit einer Prüfungsarbeit über Erich Sokol erfolgreich bestanden.

In ihrer Freizeit liest die Mutter eines erwachsenen Sohnes und Oma eines Enkelkindes gerne in Büchern und sie will auch wieder mehr Bilder malen. Auch bei den Neulengbacher Erzählcafés ist Helga Ecker eingebunden. „Das Erzählcafé ist eine Methode der Kulturvermittlung. Es handelt sich dabei um eine moderierte öffentliche Veranstaltung zu einem bestimmten Thema. Im Mittelpunkt steht das Erzählen und Zuhören als respektvoller Austausch zwischen Menschen“, erklärt sie. Ein Lebensmotto hat sie auch: „Mutig, klug und miteinander.“

