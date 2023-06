Einblick in die Neulengbacher Burg

„Wir haben mit Benedikt Wakonig eine sehr gute Gesprächsbasis gefunden und freuen uns sehr, dass es möglich ist, heuer zehn Führungen in der Burg zu veranstalten“, freut sich Bürgermeister Jürgen Rummel. Über 20 Interessierte ließen sich am Sonntag von der geprüften Fremdenführerin durch die alten Gemäuer führen und erkundeten dabei den Renaissancehof mit dem alten Brunnen, einige Räume der Hauptburg, den Tanzsaal, den Rittersaal und das Verlies. „Wir suchen jetzt den Burggeist“, motivierte Fohringer auch die vielen Kinder, die mit ihren Eltern zur Besichtigung der mittelalterlichen Burg gekommen waren.

Rückblick auf 800 Jahre Geschichte

Die Geschichte des weithin sichtbaren Gebäudes geht etwa 800 Jahre zurück, seit knapp 200 Jahren ist der Burgberg bepflanzt. Hedy Fohringer begeisterte mit viel Hintergrundwissen, wie etwa, dass die 540 Meter lange Burgmauer, welche um das Jahr 1500 erbaut wurde, als einzige von allen niederösterreichischen Burgen, noch im Originalzustand erhalten ist, und dass das Schlöss'l für Wohnzwecke im 18. Jahrhundert in die Schlossanlage eingebaut wurde. Verschiedene Veranstaltungen, wie Sommerfeste, Ausstellungen, Lesungen, musikalische Darbietungen und vor allem die Burg-Theateraufführungen im Rahmen des Niederösterreichischen Theatersommers gehörten zu den früheren kulturellen Aktivitäten in der Burg.

Hinrichtungen noch vor rund 200 Jahren

„Die Farben im Burgwappen könnten möglicherweise zu Niederösterreichs Landesfarben geführt haben“, mutmaßte die Fremdenführerin. Und auch, dass es durch eine schlampige Aussprache des Ortsnamens mit Lempach zum Lamm im Neulengbacher Wappen gekommen sei. Auch der Schlossbrand am 30. Jänner 1912 wurde erwähnt sowie der Galgen im Zentrum Neulengbachs und die Hinrichtungen, die es in Neulengbach noch bis vor 201 Jahren gab. Hedy Fohringer wusste auch noch viele weitere Details über die vielen verschiedenen Besitzer im Laufe der Jahrhunderte zu erzählen. So gehörte die Burg etwa Engelrich Herrn von Traisma, den Hochfreien von Lengenbach, Freiherren Khuen von Belasy, Grafen Palffy von Eindöd, Freiherren Bartholotti von Partenfeld aus Bergamo, Wetzlar Freiherr vom Plankenstein, Grafen von Fries, Fürsten von Liechtenstein, der Gemeinde Wien und dem Schlossverein Neulengbach, Baronin Schweinitz und Anton Bartsch, bevor sie im Jahr 1962 von der Familie Wakonig aus Graz ersteigert wurde.

Bruno und Margherita Wakonig haben heuer die Neulengbacher Burg ihren beiden Töchtern Katharina und Theresa und ihrem Sohn Benedikt geschenkt (die NÖN hat berichtet).