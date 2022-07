Ein eigener Wein für Eichgraben

Werbung

„In der Nase pikant-fruchtige Noten, Kernobst und Wiesenkräuter mit einem schönem Pfefferl. Am Gaumen saftig und würzig, frischer Apfel, feine ausbalancierte Säure“ – so wird der Weißwein mit dem Namen „Eichgraben“ beschrieben, der auf Gemeindeveranstaltungen gerne ausgeschenkt wird.

„Seit Jahren überreicht die Gemeinde bei Jubiläen und anderen Feierlichkeiten den aus dem Burgenland stammenden Rotwein mit dem Namen „Eichgraben“ als Geschenk. Nun war der Wunsch da, einen Weißwein mit mehr Eichgraben-Bezug als Gemeindewein zu wählen“, erzählt Bürgermeister Georg Ockermüller.

Über Leber auf Weingut aus Rohrendorf gestoßen

Mit der Herbliner-Sommelier Edition – einem Grünen Veltliner vom Weingut Pichler – ist die Gemeinde nun fündig geworden. „Über den Eichgrabner Sommelier Herbert Leber, besser bekannt als Guggi, sind wir auf das Weingut Pichler aus Rohrendorf gestoßen, das uns bereits bei einigen Gemeindeveranstaltungen mit seinen Produkten verwöhnt hat“, berichtet der Bürgermeister weiter.

Die Herbliner-Sommelier Edition ist bereits der dritte Jahrgang, den Herbert Leber im Weingut Pichler selbst unter seine Fittiche nehmen durfte. Vom Weingarten bis in die Flasche begleitet der begeisterte Sommelier den Rebensaft, und so hat Eichgraben nun einen Gemeindewein mit wirklich starkem Eichgraben-Bezug.

Die Begeisterung zum Wein war es, die Werner Pichler und den Eichgrabener Herbert Leber vor rund 20 Jahren zusammengebracht hat. „Aus anfänglicher geschäftlicher Beziehung ist in den Jahren eine sehr dicke Freundschaft entstanden“, erzählt Herbert Leber.

Wein ist ab sofort im Bürgerservice erhältlich

Nach elf Jahren, in denen Herbert Leber das Lokal „GuggiS-coffee&wine“ in Neulengbach betrieben hat, bekam der leidenschaftliche Sommelier die Chance von Werner Pichler, tiefer in den Betrieb und den Weinbau zu blicken. So arbeitet Herbert Leber aktuell auf selbstständiger Basis und im kleineren Rahmen mit dem bzw. im Weingut Pichler.

Das Weingut Pichler liegt im malerischen Kremstal, im bekannten Weinort Rohrendorf. Hier herrschen besondere klimatische Bedingungen. „Der Wechsel von heißen Tagen und kühlen Nächten spielt eine große Rolle bei der Aromen-Bildung unserer Trauben. Das lässt unsere Weißweine zu besonders fruchtigen, körperreichen Weinen werden, die auch ein besonderes Säurerückrat besitzen“, erklärt Werner Pichler.

Der Eichgraben-Wein wird bei Gemeindeveranstaltungen ausgeschenkt und ist ab sofort zum Flaschenpreis von 10 Euro im Bürgerservice der Gemeinde erhältlich.

