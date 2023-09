Freunde der Feuerwehr Eichgraben luden zum Grillen

Die Freunde der Feuerwehr Eichgraben luden zur Grillerei in die Alte Gärtnerei. Die Besucher genossen das gemütliche Fest bis in die späten Abendstunden. Während das Team des Vereins für das leibliche Wohl sorgte, spielten Wolfgang Schulz und Gerhard Necuda auf. Höhepunkt des Nachmittages war die Übergabe einer Spende in der Höhe von 4.000 Euro an die Feuerwehr Eichgraben. Kommandant Andreas Buchschachner bedankte sich beim Obmann Walter Vanicek und seinem Team.