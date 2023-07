Nach Sommerfest der Polizei: 2.500 Euro an Verein NF Kinder übergeben

„Wir wollen das Geld einsetzen, wo es wirklich benötigt wird, und etwas Gutes damit bewirken“, freut sich Neulengbachs Inspektionskommandant Mario Pfeiffer. Er übergab im Beisein einiger Kollegen und Bankstellenleiterstellvertreterin der Raiffeisenbank Neulengbach Doris Theiler dem Obmann und Gründer des Vereines NF Kinder Claas Röhl eine Spende über 2.500 Euro. 2.200 Euro kamen beim ersten Sommerfest der Polizei im Mai zusammen, die Raiffeisenbank rundete diesen Betrag auf.

Bei der Übergabe berichtete Claas Röhl, der die Spende dankend entgegennahm, über die Geschichte des Vereins, den er 2013 als Vater eines Kindes, das an dieser bis jetzt unheilbaren Krankheit leidet, ins Leben gerufen hatte, sowie über die Krankheitsbilder von Neurofibromatose. Dazu zählen unter anderem eine hohe Wahrscheinlichkeit von Bildung von Karzinomen, insbesondere an Nerven und Haut, Entstellung, orthopädische Beeinträchtigungen, Neigung zu Schlaganfall, damit verbundene psychische Belastungen und mehr.

Unterstützung für Betroffene und deren Angehörigen

Der Verein betreibt und finanziert am AKH in Wien ein Expertisezentrum, in dem verschiedene Spezialisten den betroffenen Kindern und deren Angehörigen für Arztgespräche zur Verfügung stehen. Jährlich werden dort etwa 300 kranke Menschen betreut, österreichweit circa 50 Kinder mit diesem Gendefekt geboren. Jedes zweite Jahr organisiert der Verein auch medizinische Fachsymposien in österreichischen Landeshauptstädten. Besonders stolz ist man zudem auf die Kooperation mit einer Arbeitsgruppe in den USA, die ein Medikament hervorgebracht hat, das bereits in klinischer Erprobung steht. „Der hohe Finanzbedarf wird allein durch Spenden gedeckt. Spenden sind herzlich willkommen und steuerlich absetzbar“, berichtet Röhl.

Aktuell is der Verein für den Sozialpreis der Bank Austria nominiert, der mit 6.000 Euro dotiert ist. Via Online-Voting kann man den Verein unterstützen. Infos: www.nfkinder.at

Nicole Bachleitner von der Regionalgruppe NF Kinder NÖ, war beim Sommerfest der Polizei vor Ort, um Auskunft über den Verein zu geben, wenn jemand wissen wollte, wofür die Spenden verwenden werden. Foto: privat

