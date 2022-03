Neulengbacherin versteigert Kunstwerk für Ukraine-Hilfe

Christa Mayer hat vor langer Zeit eine alte Liege vor dem Sperrmüll gerettet. Ihr Mann hat sie abgeschliffen und die Künstlerin hat sie mit Motiven aus der Natur bemalt. Während der Arbeit kam ihr die Idee, die restaurierte Liege zu versteigern und den Erlös für einen guten Zweck zu spenden.

Gebot kann man in Galerie abgeben

Das Geld soll Menschen in der Ukraine zugute kommen. Christa Mayer denkt da an „Ärzte ohne Grenzen für die Ukraine“. Die Künstlerin hofft, dass die Not der Menschen etwas gelindert werden kann.

Die Liege ist fertig und steht seit Montag zur Ansicht in der Kunsthandwerksgalerie „Art & Wiese“ in der Wiener Straße. Dort kann man sein Gebot abgeben. „Zur Zeit steht es bei 200 Euro. Je mehr erzielt wird, desto besser“, hofft die Neulengbacherin auf viele Bieter.

Die Versteigerung soll bis 31. März laufen. Über Social Media wird versucht, die Menschen zum Mitsteigern zu gewinnen.

