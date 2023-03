Rekordbeteiligung beim Müllsammeln in Maria Anzbach

Mit rund 100 Personen aus Maria Anzbach und Umgebung fand am Samstag der Müllsammeltag im Gemeindegebiet von Maria Anzbach statt. Erfreulich war, dass auch viele Kinder und Jugendliche mit Eifer und Freude dabei waren. Organisiert wurde der Tag vom Umweltgemeinderat Michael Gruber. Die Teams trafen sich bei den Feuerwehren Unter-Oberndorf und Maria Anzbach. Die Feuerwehren brachten die Teams in die entlegenen Ortsteile von Götzwiesen und Winten und sammelten anschließend auch die gefüllten Müllsäcke ein. Nach getaner Arbeit lud die Gemeinde in die Mühle zum Brachetti zu Würsteln mit Pommes ein.

Auch rund um das Sportplatzareal wurde Müll gesammelt: Ungefähr 30 Nachwuchsspieler und Spielerinnen, Eltern und Trainer des 1. SV Maria Anzbach trafen sich zum Müllsammeln am Sportplatz getroffen. Zwei Stunden lang wurden in Gruppen die Wege rund um das Sportplatzareal nach Müll abgesucht. Gefunden wurden neben Eisenstangen, Yogamatten, Zigaretten und einem Straßenschild vor allem viel Plastikmüll.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.