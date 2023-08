Stichflamme bei Lagerfeuer: Übung mit zwei Verletzten in Neulengbach

Das Rote Kreuz Neulengbach veranstaltete eine Rettungsübung unterhalb der Wehr in Emmersdorf, zu der auch die Feuerwehr Neulengbach-Stadt zur Unterstützung alarmiert wurde. Zwei Jugendliche, so die Annahme, entzünden ein Lagerfeuer auf der Schotterinsel, wobei sie einen Brandbeschleuniger einsetzen: Eine Stichflamme entsteht, der junge Mann erleidet Verbrennungen im Gesicht und atmet darüber hinaus heiße Dämpfe ein. Die junge Frau trifft es noch schlimmer: Sie trägt Brandwunden im Gesicht und an den Armen davon, und erleidet durch einen Sturf auf den Hinterkopf eine Platzwunde und eine Eintrübung ihres Bewusstseins. Da der Platz nur über einen steilen schmalen Pfad erreicht werden kann, wurde unverzüglich die Feuerwehr alarmiert, die Rettung auch schon beim Zugang unterstützte. Die Patienten wurden am Unglücksort von einem Notarzt und acht Sanitätern und Sanitäterinnen erstversorgt. Die Feuerwehr sorgte für den Transport.

Anschließend demonstrierte Zugskommandant Martin Mascha, selbst auch Mitglied der Wiener Berufsfeuerwehr, Möglichkeiten, über schwieriges Gelände Höhenunterschiede zu meistern: Die schnellste Möglichkeit ist Abseilen an der Rettungsleine, wobei der Retter mit einem Feuerwehrgurt gesichert, Schritt für Schritt nach hinten hängend absteigt; gehalten wird er von einem sitzenden Mann, der seinerseits gesichert wird und über den Karabiner seines Gurtes die Leine bremst. Einige Kameraden übten auch gleich diesen Vorgang. Spektakulärer aber langwieriger: Transport des Retters an der Kranseilwinde: Dabei wird der Retter mit einem 5-Punktgeschirr, wie es auch beim Felsklettern verwendet wird, am Haken der Winde befestigt und mit Motorkraft bewegt. In derselben Weise kann auch eine Person in einer Korbschleiftrage ortsverändert werden; auch eine Begleitung dieser Person durch einen Retter am Geschirr ist möglich. Dieses Abenteuer ließen sich natürlich vor allem die jungen Kollegen nicht entgehen und genossen die kurze Fahrt durch die Luft.

Die dritte Phase fand im Feuerwehrhaus Neulengbach statt, wohin zur gemeinsamen Stärkung bei Wurstsalat und Getränken etwa 15 Mitglieder der Rettung mit zwei Rettungstransportwagen und einem Einsatzleiterfahrzeug sowie 12 Feuerwehrleute in drei Feuerwehrfahrzeugen abrückten.

Feuerwehrkommandant Michael Mascha freute sich über die reibungslose Kooperation mit der Rettung, die positive Stimmung und konstruktive Atmosphäre. Und Übungsleiter Bernhard Baliko vom Roten Kreuz Neulengbach bedankte sich herzlich „für die großartige Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Neulengbach-Stadt, die auch bei der Übungsvorbereitung hervorragend unterstützte. Durch solche realitätsnahen Übungen können unsere Rotkreuz-Sanitäterinnen und Sanitäter für den Ernstfall trainieren und die Zusammenarbeit innerhalb der Sicherheitsfamilie festigen."