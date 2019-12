Mehr als 40 Rotkreuz-Mitarbeiter verbringen die Feiertage an der Rotkreuz-Dienststelle in Neulengbach, um im Notfall schnell mit dem Rettungs- oder Notarztwagen auszurücken und jene Menschen zu versorgen, die Hilfe brauchen.

"Gerade an den Feiertagen, wenn viele Menschen das Weihnachtsfest mit ihren Familien feiern, sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereit, im Notfall zu helfen“, erklärt Bezirksstellenkommandantin Katrin Wiesinger. „Unsere Bezirksstelle ist auch an den Feiertagen rund um die Uhr besetzt – im Notfall soll aber immer der Notruf 144 gewählt werden.“

Egal ob Rettungsdienst oder Hauskrankenpflege – die Mitarbeiter sind da, wenn Hilfe gebraucht wird. „Das ist möglich, weil es im Roten Kreuz viele engagierte Menschen gibt, die zusammenhelfen und auch einmal Weihnachten oder Silvester an ihrer Dienststelle feiern“, meint Wiesinger. „Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bei all jenen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die an den Feiertagen Dienst machen – beim Roten Kreuz und bei anderen Organisationen in unserem Einsatzgebiet. Das ist ein wichtiger Beitrag in unserer Gesellschaft.“

Feiern mit den Kollegen

Für viele gehöre es schon dazu, Weihnachten gemeinsam mit den Kollegen zu verbringen. „Es ist für viele ein schöner Brauch, an den Feiertagen gemeinsam Dienst zu machen, denn beim Roten Kreuz entstehen auch Freundschaften“, meint Bezirksstellenleiter Mag. Johannes Hiller. „Damit können alle Bewohnerinnen und Bewohner unseres Einsatzgebietes die Feiertage unbesorgt genießen – und wenn doch etwas passiert sind die Helferinnen und Helfer schnell zur Stelle. Aus Liebe zum Menschen.“ Nicht zu zählen sind jene Rotkreuz-Mitarbeiter, die im Bedarfsfall jederzeit zuhause alarmiert werden können: von Krisenintervention über Rettungsdienst bis hin zu Katastrophenhilfsdienst – sie alle rücken im Bedarfsfall aus, um Menschenleben zu retten und zu unterstützen.