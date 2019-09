Auch in Asperhofen ging das Erntedankfest über die Bühne. Eine prächtige Erntekrone wurde in die Pfarrkirche getragen, Kindergartenkinder und Schulkinder trugen Gedichte und Lieder vor. Bauern und Bäuerinnen sorgten für kulinarische Köstlichkeiten.

Bei der Festmesse, die der Gesangsverein musikalisch umrahmte, trugen Kindergarten- und Schulkinder Gedichte und Lieder vor, in denen sie für die Ernte in diesem Jahr danken. Im Anschluss gab es vom Musikverein Neulengbach-Asperhofen einen Frühschoppen und bei herrlichem Sonnenschein wurde noch lange am Platz vor der Kirche mit vielen Köstlichkeiten gefeiert.