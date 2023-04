Laabentaler Schachspieler sind willkommen

Endlich ist es wieder soweit: Die Schachfreunde können nach der Corona-Pause wieder ihrer Leidenschaft frönen. Seit über 40 Jahren treffen sich die Schachspieler im Hotel Steinberger – nun Laabenbachstube - jeden Mittwoch um 18 Uhr, um Schach zu spielen. Drei Jahre mussten die Schachfreunde auf ihr Treffen verzichten. „Aber zum Glück gibt es das Internet. Ich habe über 800 Partien in der Corona-Zeit via Netz gegen Schachfreunde aus aller Welt gespielt.“ Verlernt haben sie das „Königliche Spiel“ nicht, sondern sich in dieser Zeit weitergebildet. Da in unserer Region die Schachvereine dem Coronavirus zum Opfer gefallen sind, werden alle Schachfreunde zu ihrem Treffen in die Laabenbachstube eingeladen. „Jeder Schachspieler ist herzlich willkommen und kann jederzeit mit uns spielen“, so Rudi Sulzer.

