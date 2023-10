Erste Zauberschule eröffnet in Altlengbach

Verschiedene Zaubergradprüfungen in den magischen Fächern müssen bei den Stationen abgelegt werden, um in die begehrte Zauberschule aufgenommen zu werden. Natürlich darf auch das beliebte Spiel auf dem Besen nicht fehlen und sogar ein Zauberschloss wird aufgebaut. „Besonders knifflig wird die 'Wutschen und Wedeln'-Prüfung“, verrät Schulleiter Horst Reschumboldt. Wer das begehrte Zauberzertifikat bekommen möchte, sollte am Samstag, 28. Oktober, ab 14 Uhr zum Sonnenweg nach Altlengbach kommen. Der Eintritt ist frei. Einen Shuttlebus wird es beim Lengbachhof geben.

Derzeit arbeiten 38 Leute vom Kulturverein Altlengbach „freikult“ an der Veranstaltung. Die Idee zum magischen Event hatte Kulturvereins-Obmann Horst Reschreiter selbst: „Jeder liebt Harry Potter. Ich natürlich auch“, so Reschreiter, der überzeugt ist, dass die Veranstaltung besonders cool werden wird. Vorbereitet werden auch zauberhafte Leckereien, wie Lakritzschnapper, Margarinebier oder Stinke-Bohnen. Ausgelegt sind die magischen Spielestationen für 250 Kinder. Benötigt wird nur ein Spielepass um zwei Euro.

Für die älteren und besonders mutigen Kinder und Jugendlichen gibt es außerdem einen eigenen Gruselwald. „Das darf man sich wie eine Geisterbahn zum Durchgehen vorstellen“, berichtet Reschreiter.

Schon im vergangenen Jahr hat sich der Kulturverein für seine Halloween-Veranstaltung mächtig ins Zeug gelegt — und es hat sich gelohnt — 500 Kinder waren damals bei der Manege des Grauens mit dabei.