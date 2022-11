„Das ist ein Jahrhundert-Projekt“: Pläne für Altlengbach präsentiert

Gesteckt voll war die Aula der Mittelschule Laabental, das Interesse an der Neugestaltung des Gemeindezentrums ist bei den Bürgern groß. Bürgermeister Michael Göschelbauer begrüßte die Gäste und stellte sofort klar: „Das ist ein Jahrhundertprojekt für die Gemeinde. Die Gemeinde hat in mühevoller Arbeit in den vergangenen Jahren die Gründe angekauft und damit die Voraussetzungen geschaffen, dass wir nun die Pläne für dieses Gemeindezentrum präsentieren können.“

Tiefgarage, Rettung, Veranstaltungen, Nahversorger

Vizebürgermeister Daniel Kosak, der die Arbeitsgruppe Neugestaltung des Gemeindezentrums führte, präsentierte detailliert die Pläne für das neue Gemeindezentrum: Im Mittelpunkt stehen das neue Gemeindeamt, die neue Rettungsstelle und eine neue Bibliothek. Dazu sollen in diesem neuen Gemeindezentrum etwa 17 Wohnungen errichtet werden.

Auch ein Nahversorger soll Platz finden. In einer Tiefgarage sind 68 Parkplätze geplant sowie ein Platz für Veranstaltungen. Das gesamte Zentrum soll mit Fernwärme betrieben und vorwiegend in Holz gebaut werden. Für die Bauzeit müssen Übergangslösungen für das Gemeindeamt und die Rettungsstelle gefunden werden.

„Warum muss alles an einen Bauträger verkauft werden?“

Nach der Präsentation waren die Bürger am Wort. Der 85-jährige Gerhard Pascher deckte Bürgermeister Michael Göschelbauer und Daniel Kosak mit Fragen ein. Zur NÖN erklärte er: „Wir Altlengbacher engagieren uns, wenn wir sehen, dass die Politik in die falsche Richtung läuft. Das haben wir bereits 2015 bewiesen. Die Kirchenwiese sollte in Sulzerwiese unbenannt werden.“ Sein Hauptkritikpunkt ist: „Warum muss alles an einen Bauträger verkauft werden?“

Bürgermeister Michael Göschelbauer erklärt dazu: „So ein Projekt kann nur ein Bauträger ausführen. Das ist überall so üblich, das haben wir nicht in Altlengbach erfunden.“ Die Gemeinde müsste mindestens zwei weitere Angestellte aufnehmen, um solch ein Projekt durchzuführen. Das sei nicht möglich. „Wir verkaufen und kaufen dann Gemeindeamt, Rettungsstelle, Bibliothek zurück. Das alles ist aber bereits im Voraus vertraglich festgelegt“, so Göschelbauer.

Pascher wollte auch wissen, warum überhaupt Wohnungen im Ortszentrum errichtet werden und ob die Straße wegen der Ausfahrt der Rettungsstelle verlegt wird. Bürgermeister Michael Göschelbauer erklärte, dass der Straßenverlauf im Ort bleibt. Der Ortschef betonte, dass bei der Finanzierung der neuen Rettungsstelle auch die Gemeinden Brand-Laaben und Neustift-Innermanzing mitzahlen müssen.

Auch die Kosten für die Neugestaltung der Ortsmitte interessierten Gerhard Pascher. Daniel Kosak dazu: „Es wäre unseriös, hier Zahlen zu nennen. Außerdem wissen wir alle nicht, wie sich die Bauwirtschaft entwickelt.“

Baubeginn wird 2023 sein, die Bauzeit wird auf zwei bis drei Jahre geschätzt. Mit der Errichtung der Wohnungen soll das Ortszentrum belebt werden.

Schließlich wollte Pascher noch wissen, ob man in der Planung berücksichtigt hat, dass es irgendwann zu Gemeindezusammenlegungen kommen könnte. Göschelbaue meint dazu: „Es wird zu keinen Gemeindezusammenlegungen kommen. Im Laabental arbeiten wir bereits in vielen Bereichen bestens zusammen.“

Auch einige andere Bürger meldeten sich noch zu Wort, wie etwa Hans Schöny, der meinte: „Wir brauchen keine 17 Wohnungen im Ortszentrum, wir brauchen Wohnungen für betreutes Wohnen“. Und Josef Blab sagte: „Ich bin nicht dafür, dass man das gesamte Ortszentrum verkauft. Die Bauträger sind besonders insolvenzgefährdet.“

Neues Zentrum

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.