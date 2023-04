Maria Anzbacher Ratscher üben schon

In Burgstall in der Gemeinde Maria Anzbach übte schon eifrig eine Ratschergruppe für ihren Einsatz in der Karwoche. Der „Chef“ der Gruppe Benjamin Cevela berichtet: „Wir proben schon fleißig. Dann gehen wir hier in Burgstall und Öd ratschen.“

