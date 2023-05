Safety-Tour: Wissen und Geschicklichkeit in Altlengbach getestet .

Der Kunstrasenplatz der Mittelschule Laabental war Austragungsort der „Safety on Tour“. Der NÖ Zivilschutzverband veranstaltete für Volksschüler den vierten Vorbewerb in der Gemeinde. „Safety on Tour“ ist ein Teamwettbewerb für Volksschüler der dritten und vierten Klassen.