Der Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung errichtet im Bereich des bestehenden Altstoffsammelzentrums ein neues Wertstoffsammelzentrum.

Das ASZ, das die Gemeinde vor über zehn Jahren beim Bauhof gebaut hat, wird teilweise weiter für die Müllabgabe genutzt, dahinter entsteht ein neuer Teil. Derzeit mietet die Stadtgemeinde Neulengbach die Fläche für das ASZ. „Jetzt wird alles gekauft“, sagt Bürgermeister Franz Wohlmuth auf Anfrage der NÖN. Einen Teil kauft die Gemeinde für den Bauhof, den größeren Teil kauft der GVU für das neue Sammelzentrum.

„Das ist ein wichtiger Meilenstein für die Zukunft und das wird eine massive Qualitätsverbesserung für die Bürger und für die Umwelt“, ist Wohlmuth überzeugt. Der ASZ-Standort in Neulengbach habe sich gut etabliert, jetzt werde das Bürgerservice ausgebaut.

Wie Johann Freiler, Amtsleiter des Verbands, gegenüber der NÖN berichtet, wird die Planungszeit für das neue Sammelzentrum in Neulengbach etwa ein halbes Jahr in Anspruch nehmen, nächstes Jahr soll das Projekt stehen. „Die Herausforderung ist, dass das Grundstück nicht eben ist und dass sich im Anschluss ein Gewässer befindet“, so Freiler.

Neun Standorte soll es im Bezirk geben

Zwei Wertstoffsammelzentren gibt es derzeit in den insgesamt 37 GVU-Mitgliedsgemeinden im Bezirk St. Pölten, und zwar in Wilhelmsburg und in Obritzberg-Rust. Insgesamt sollen es neun werden, die 24 alten Sammelzentren sollen dann geschlossen werden. Wann und wo weitere neue Entsorgungsstandorte entstehen, lässt sich laut Johann Freiler nicht sagen: „Die Grundstücksuche ist äußerst schwierig.“ Wenn vom Bau einer solchen Einrichtung die Rede sei, dann seien die Reaktionen sehr unterschiedlich: „Von manchen Leuten gibt es sofort einen Aufschrei, die befürchten einen Mülltourismus, andere finden es super, wenn so ein Zentrum kommt.“

Der Abfall wird jedenfalls immer mehr: Der GVU verzeichnete im Jahr 2020 einen Anstieg der Müllmenge von 12 Prozent.