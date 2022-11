„Geht um schönste Nebensache der Welt“: Wienerwald-Stimmen zu Katar

Reinhold Scholz bezeichnet sich selbst als Fußballfanatiker. Der Raipoltenbacher ÖVP-Gemeinderat wird daher auch die Fußballweltmeisterschaft in Katar verfolgen. Auch wenn die Jahreszeit für Fußball eigenartig ist: „Normalerweise ist um diese Zeit Skisaison und nicht Fußballsaison. Aber die Spiele, die sich zeitmäßig ausgehen, werde ich mir sicher anschauen.“

„Da dürfte man in China oder in Teilen Südamerikas auch keine Sportveranstaltungen abhalten.“Reinhold Scholz

Ferngesehen wird entweder daheim oder im Tennishaus oder bei Freunden. „Je nachdem, wer Bier daheim hat“, lacht Scholz.

Fußballfan Reinhold Scholz wird in Raipoltenbach die Weltmeisterschaft verfolgen, auch wenn die Jahreszeit für Fußballbewerbe recht ungewöhnlich ist. Foto: privat

Er ist überzeugt, dass viele Fußballfreunde die WM in Katar verfolgen werden, auch wenn es viel Kritik am Austragungsland auf der arabischen Halbinsel gibt, unter anderem wegen menschenunwürdiger Zustände beim Bau der Stadien.

„Da dürfte man in China oder in Teilen Südamerikas auch keine Sportveranstaltungen abhalten“, merkt Reinhold Scholz an. Auf die Frage, ob er bei der Weltmeisterschaft einen Favoriten hat, antwortet Scholz: „Ich bin Deutschland-Fan. Und Argentinien-Fan bin ich auch – wegen Lionel Messi.“

Mario Graf, sportlicher Leiter des Neulengbacher Frauenfußballteams tut sich mit den Bewerben um diese Jahreszeit eher schwer: „Mit einer WM im Winter kann ich wenig anfangen, abgesehen davon, dass Großveranstaltungen in solchen Regimen bedenklich sind. Bei der EM in Russland war’s nicht anders.“ Der Favorit bei der WM in Katar ist für Mario Graf Argentinien.

„Wenn man sich all die Probleme und Skandale rund um diesen Event ansieht, dann sollte der Bildschirm schwarz bleiben.“ Willi Schmaus, Präsident der SKN-Frauen

Bedenken klingen auch bei Willi Schmaus, Präsident der SKN-Frauen, durch: „Man sieht ja, dass die Proteste gegen die WM in Katar kurz vor dem Anpfiff immer größer werden. Und wenn man sich all die Probleme und Skandale rund um diesen Event ansieht, dann sollte der Bildschirm schwarz bleiben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir als Fans am Ende doch wieder mitfiebern werden – denn letztendlich geht’s ja um den Fußball, die schönste Nebensache der Welt.“ Mitgefiebert wird also aber hauptsächlich vor dem Fernseher und nicht direkt vor Ort.

Anfragen für Flüge zur WM nach Katar wurden im Reisebüro Korrak bis jetzt noch nicht verzeichnet: „Das ist bei uns gar kein Thema“, sagt Isabella Bayer von Korrak Reisen. Auch in den St. Pöltner Reisebüros gibt’s kaum Anfragen für Reisen zur Endrunde. Dabei wäre gerade diesmal einiges zu sehen.

Denn Katar ist ja die WM der kurzen Wege. Die Nähe der Stadien untereinander macht es erstmals auch möglich, an einem Tag mehrere Spiele live zu sehen. Ein Ansatz, der die ganze Sache für Ferdinand Weiß, einen absoluten Experten für Fußballreisen, doch wieder interessant macht. Mit seinen „Fanreisen24“ bietet er eine Fußballreise der Superlative an.

„Vom 19. bis 24. November hat man in vier Tagen die Gelegenheit, ein Match in jedem der acht ikonischen WM Stadien zu sehen, sowie das Gastgeberland Katar mit der imposanten Hauptstadt Doha kennen zu lernen“, hat er ein Paket geschnürt, das seinesgleichen sucht: „Und durchaus auch schon gebucht wurde – es ist ja trotz allem eine einmalige Chance!“

